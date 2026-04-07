La tratta urbana Penne-Pescara passa al privato Ferrante Filt Cgil | Tua continua a penalizzare lavoratori e aree interne

A partire dall’8 aprile, il servizio urbano tra Penne e Pescara sarà gestito da un vettore privato, in seguito ai sub-affidamenti effettuati da Tua. La decisione ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori, che criticano le conseguenze di questa scelta sulle condizioni di lavoro e sulle aree interne coinvolte. La transizione segna il passaggio del servizio da gestione pubblica a privata.

La notizia del sub-affidamento, l'ennesimo denuncia il sindacalista, sarebbe la dimostrazione della politica di disimpegno della società che continua a colpire l'area vestina ledendo i diritti dei lavoratori e degli utenti. Chiesto l'intervento immediato della Regione perché quella, sottolinea, "è una tratta strategica". Se non ci sarà il sindacato annuncia nuove proteste Dall’8 aprile ad occuparsi del servizio urbano Penne-Pescara sarà un vettori privato a seguito dei sub-affidamenti fatti da Tua. A denunciarlo è Giammaria Ferrante, coordiantore Filt-Cgil Pescara che denuncia l’avanzare “inesorabile” della “strategia di disimpegno” della società dai servizi di trasporto pubblico locale nell’area vestina. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Aggressione a un autista dell'AIR, la Filt Cgil chiede interventi per la sicurezza dei lavoratoriLa Filt Cgil Avellino Benevento registra con rabbia e rammarico l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore dell'AIR CAMPANIA, questa volta... Porto di Salerno, negati i sostegni ai lavoratori: Cgil e Filt chiedono un tavolo urgenteLa Cgil Salerno e Filt Cgil lanciano l’allarme sulla grave situazione che riguarda la Culp Flavio Gioia del porto di Salerno, dove per le 110... Temi più discussi: Aperto il Coc per il maltempo a Penne: preoccupa il livello della diga [VIDEO]; Il maltempo si abbatte su Molise, Abruzzo e Puglia: bloccata la tratta ferroviaria adriatica; Si rompe la condotta idrica, ospedale di Penne senz’acqua. Pescara, da domani primo bus elettrico Tua utilizzato su tratto suburbanoTua Spa introduce, per la prima volta in Abruzzo, un bus elettrico di 37 posti a sedere su un tratto suburbano: domani mattina alle ore 6:40 partirà da Pescara la prima corsa sulla tratta che collega ... ilmessaggero.it Si rompe la condotta idrica, ospedale di Penne senz’acquaLa rottura della condotta idrica Tavo Sud lascia senza acqua l'ospedale di Penne. Attivo servizio autobotti anche in altri sette Comuni ... rete8.it Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo della diocesi Pescara-Penne, rivolge il suo appello nel giorno della Resurrezione, quando il perdono vince sulla violenza L'INTERVISTA DI ERIKA GAMBINO #Pasqua #ilcentro - facebook.com facebook Avviso - Subconcessione Servizio suburbano "Penne - Pescara" - "Penne - Città Sant'Angelo" Dall'8 Aprile 2026 Consulta l’avviso ift.tt/21VUbGc April 3, 2026 at 09:38AM #tuabruzzo #infoTUA x.com