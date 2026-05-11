Cresce il consumo consapevole | Al Sud e nelle Isole il 57,2% non sceglie aziende ritenute poco sostenibili
Nel Sud e nelle Isole, il 57,2% dei consumatori afferma di aver interrotto l'acquisto di prodotti considerati poco sostenibili. Questa percentuale supera quella registrata nel Nord, pari al 51,2%, e nel Centro, con il 49,1%. I dati evidenziano una maggiore attenzione verso la sostenibilità tra gli acquirenti di queste aree rispetto alle altre zone del Paese.
Il 57,2% dei consumatori del Sud e delle Isole dichiara di aver già smesso di acquistare prodotti ritenuti poco sostenibili, una quota superiore rispetto al Nord (51,2%) e al Centro (49,1%). Un dato che segnala una maggiore attenzione verso l’impatto ambientale delle aziende e una crescente.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Caffè, rivoluzione deca: nel 2026 l’Italia scopre il consumo consapevole
Leggi anche: Università o impiego a tre anni dalla maturità? Il 57,8% dei liceali sceglie lo studio, contratti a tempo indeterminato al 40,4% per i professionali
Argomenti più discussi: Negli ospedali dell’Emilia-Romagna cresce il consumo di soluzione idroalcolica per igienizzare le mani; Tonno in scatola e marchio MSC: quanto conta davvero per i consumatori italiani; Consumi, vendite in crescita ma fiducia in calo; Vino, cambia il modo di bere: in Sardegna cresce la cultura della qualità.
FOOD & SYSTEMS Dal 16 al 24 aprile abbiamo inviato un gruppo di giovani a Poza de la Sal, in Spagna, per partecipare a Food & Systems, uno scambio giovanile Erasmus+ dedicato a sostenibilità, sistemi alimentari e consumo consapevole coordinato facebook
EDILGROUP21 SRL SEMPLIFICATA - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Ripensare il rapporto tra uomo, cibo e ambiente: al via a Carpi la Settimana del Consumo ConsapevoleRipensare il rapporto tra consumatore e produttore, promuovere l'agricoltura naturale, incentivare la cittadinanza attiva e costruire una rete solida per il contrasto alla povertà e il reinserimento s ... temponews.it