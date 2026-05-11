Cresce il consumo consapevole | Al Sud e nelle Isole il 57,2% non sceglie aziende ritenute poco sostenibili

Nel Sud e nelle Isole, il 57,2% dei consumatori afferma di aver interrotto l'acquisto di prodotti considerati poco sostenibili. Questa percentuale supera quella registrata nel Nord, pari al 51,2%, e nel Centro, con il 49,1%. I dati evidenziano una maggiore attenzione verso la sostenibilità tra gli acquirenti di queste aree rispetto alle altre zone del Paese.

Il 57,2% dei consumatori del Sud e delle Isole dichiara di aver già smesso di acquistare prodotti ritenuti poco sostenibili, una quota superiore rispetto al Nord (51,2%) e al Centro (49,1%). Un dato che segnala una maggiore attenzione verso l’impatto ambientale delle aziende e una crescente.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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