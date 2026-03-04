Caffè rivoluzione deca | nel 2026 l’Italia scopre il consumo consapevole

Nel 2026 in Italia si registra un aumento dell’11% nel mercato del caffè decaffeinato, con otto italiani su dieci che scelgono questa opzione quotidianamente. È nata la “Caffeine Conscious Generation”, un nuovo segmento di consumatori che preferisce il caffè senza caffeina. Questo cambiamento segna una vera e propria rivoluzione nel modo di approcciare la bevanda.

Boom del decaffeinato in Italia: 8 su 10 lo scelgono ogni giorno. Nel 2026 il mercato cresce dell’11% e nasce la “Caffeine Conscious Generation” Il 2026 segna una svolta nelle abitudini di consumo degli italiani: il caffè espresso tradizionale non è più l’unico protagonista della giornata. Cresce infatti la tendenza verso un approccio più consapevole alla caffeina, con una nuova generazione di consumatori che alterna espresso e decaffeinato in base ai propri ritmi quotidiani. È la cosiddetta “Caffeine Conscious Generation”, un fenomeno che sta trasformando il mercato globale del deca, destinato a sfiorare i 3 miliardi di dollari entro l’anno, con una crescita dell’11% e un tasso annuo previsto del 6,6% fino al 2030. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Consumi, il caffè espresso è sempre più decaRoma, 3 marzo 2026 – “Bevo quaranta caffè al giorno, per essere ben sveglio e pensare” cita una famosa massima di Voltaire.

