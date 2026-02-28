Università o impiego a tre anni dalla maturità? Il 57,8% dei liceali sceglie lo studio contratti a tempo indeterminato al 40,4% per i professionali

A tre anni dal diploma, il 57,8% dei studenti dei licei ha scelto di proseguire gli studi universitari, mentre tra i tecnici e i professionali si registra un più alto tasso di inserimento nel mondo del lavoro, rispettivamente del 61,8% e del 66,7%. I contratti a tempo indeterminato sono più diffusi tra i professionali, con il 40,4% dei casi, e gli stipendi risultano più elevati rispetto ai diplomati che continuano gli studi.

A tre anni dal diploma, il 57,8% dei liceali studia all'università. I tecnici e i professionali entrano rapidamente nel mondo aziendale, registrando tassi di occupazione rispettivamente del 61,8% e 66,7%, con stipendi più alti e maggiori contratti a tempo indeterminato.