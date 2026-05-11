L'attaccante della Cremonese ha segnato il suo ottavo gol in questa stagione, contribuendo alla squadra con due reti consecutive. La sua media voto sta migliorando, e si conferma come il giocatore più prolifico tra i suoi compagni. La squadra cerca di ottenere punti utili per la salvezza, affidandosi alle prestazioni dell’attaccante, che ha dimostrato di essere un elemento chiave nel reparto offensivo.

Una vittoria che significa speranza. Grazie al 3 a 0 contro il Pisa (che ha chiuso la partita in nove uomini), la Cremonese ha guadagnato tre punti d'oro, accorciando sul Lecce, ora distante una sola lunghezza. Un successo che rilancia le chance di salvezza dei grigiorossi e a cui ha contribuito anche Federico Bonazzoli, capocannoniere del club allenato da Marco Giampaolo. Per l'attaccante italiano, a segno anche settimana scorsa con la Lazio, è l'ottava rete stagionale, con i bonus che sono invece nove in totale (ha fornito un assist alla 13ª giornata contro il Bologna). In generale, è un buon periodo di forma per l'ex Verona, che ha strappato sei sufficienze (di cui cinque dal 7 in su) nelle ultime sette partite, segnando tre reti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, la salvezza passa dai piedi di Bonazzoli: secondo gol di fila e fantamedia in crescita

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