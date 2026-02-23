Turbo Bernasconi | due assist di fila e fantamedia in crescita Tra i low cost è un affare

Turbo Bernasconi ha fornito due assist consecutivi durante la partita contro il Napoli, migliorando la sua media punti. La sua azione più importante è stata un cross preciso che ha portato alla rete decisiva del 2-1. Il giovane classe 2003 continua a sorprendere e a dimostrare il suo valore nel campionato. La sua crescita si riflette anche nei punteggi, che salgono di partita in partita. La squadra conta molto sulle sue prestazioni.

Dopo due annate trascorse in Serie C con l'Under 23 dell'Atalanta, Lorenzo Bernasconi è entrato sin dall'inizio di questa stagione in pianta stabile nella prima squadra della Dea. Lanciato in Serie A da Juric lo scorso 14 settembre, il classe 2003 è però riuscito a esprimere il miglior volto sotto la guida di Palladino, che lo ha schierato titolare in nove delle ultime dodici di campionato. Numeri tutt'altro che banali per un esordiente, che si è fatto apprezzare non soltanto per la resistenza fisica e l'infinita corsa sulla fascia, ma soprattutto per la sua qualità nell'ultimo passaggio.

