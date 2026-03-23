Con Marcus Thuram in difficoltà e Lautaro Martinez ai box, è Pio Esposito che si sta prendendo in mano l'attacco dell'Inter. L'attaccante nerazzurro, già a segno nella scorsa giornata contro l'Atalanta, ha trovato il suo secondo centro consecutivo (prima volta che gli riesce in Serie A) nel match contro la Fiorentina, portando in vantaggio i suoi dopo pochi secondi con una girata di testa su assist di Barella. Il suo sesto gol in campionato non è bastato per portare a casa i tre punti, ma l'ex Spezia è stato fra i più positivi della squadra di Chivu. Al centro del gioco fin dai primissimi secondi (ha trovato il gol dopo appena 39 secondi), il classe 2005 è andato vicino alla doppietta nei secondi finali, sfiorando una rete che sarebbe stata di vitale importanza per l'Inter. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pio è sempre più al centro dell'Inter: secondo gol consecutivo e fantamedia in crescita

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