Tra rincari e concessioni a Trieste morire costa sempre di più | ecco il business delle cremazioni

A Trieste il costo delle cremazioni sta aumentando, mentre le strutture offrono sempre più concessioni. In Italia, la preferenza per la cremazione si sta diffondendo velocemente e si prevede che quest’anno potrebbe superare le tumulazioni come metodo di sepoltura più comune. La crescita di questa scelta ha portato a un incremento delle attività nel settore, con conseguenti variazioni nei prezzi e nelle offerte disponibili.

In Italia la cremazione è una scelta sempre più diffusa, tanto che potrebbe quest’anno superare il numero delle tumulazioni. Anche a Trieste non si tratta più una scelta di nicchia: è diventata la norma. Oggi supera il 60 per cento dei funerali e costringe la città a ripensare in fretta il. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Quanto costa parcheggiare a Terni: business in crescita, ecco perché il Comune incassa sempre di piùLa gestione dei parcheggi a pagamento a Terni non rappresenta soltanto un servizio essenziale per l’organizzazione della mobilità urbana, ma... Benzina, la mappa dei rincari di Mr Prezzi: ecco i distributori dove fare il pieno costa di piùAl ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, l’attenzione è massima. Si parla di: Carburanti: continuano a salire i prezzi in Slovenia e Croazia; Autostrade Alto Adriatico: pedaggi invariati almeno fino al 2029.