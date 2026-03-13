Oggi alle 11 presso la Bologna Business School si svolge il kick-off annuale dell’istituto. L’evento vede la partecipazione di Renzo Rosso, fondatore e presidente di Otb Group, che dialoga con Max Bergami, dean della scuola. La conversazione inaugura ufficialmente l’anno accademico, attirando studenti, docenti e professionisti del settore. La sede dell’evento si trova nel centro di Bologna.

Oggi alle 11 alla Bologna Business School, si terrà il kick-off annuale della scuola (l’avvio ufficiale), che quest’anno si aprirà con una conversazione tra Renzo Rosso (foto), fondatore e presidente di Otb Group, e Max Bergami, dean (preside) della Bologna Business School. L’incontro – spiega una nota – sarà l’occasione per un confronto sui temi dell’imprenditoria, dell’evoluzione dell’industria creativa e del ruolo della formazione nel futuro del settore. Rosso, imprenditore capace di trasformare un’intuizione in un gruppo globale, ha costruito brand che hanno ridefinito linguaggi e modelli nel panorama internazionale della moda e del lusso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Renzo Rosso si racconta a Bologna. Apre l’anno della Business School

Articoli correlati

Bologna Business School. La società Consultinvest Sim finanzia sei borse di studioPrende forma l’ Open Program in Wealth Management III, l’iniziativa formativa d’eccellenza lanciata congiuntamente da Bologna Business School e...

Come ha chiuso l’anno fiscale OTB di Renzo Rosso?OTB – Only the Brave, ha chiuso l’anno fiscale fatturato di 1,7 miliardi di euro, in flessione del 4,8% a cambi costanti rispetto all’esercizio...

Approfondimenti e contenuti su Renzo Rosso

Temi più discussi: Renzo Rosso: Il lusso rallenterà ancora, ma il nostro know how attira i più giovani; La pagella del giorno: RENZO ROSSO; Il lusso rallenterà ancora, dice Rosso, e forse non è un male; Il club dei Paperoni: ecco la classifica dei miliardari del Nord Est.

Renzo Rosso: il libro che celebra 70 anni di moda, rivoluzione e coraggioIl volume «Seventy» pubblicato da Assouline racconta la carriera di Renzo Rosso, fondatore di Diesel e Only The Brave, tra denim iconico, innovazione globale e passione per creatività, sostenibilità e ... panorama.it

Renzo Rosso racconta Cortina: «Sono un uomo di mare ma le Dolomiti mi hanno ipnotizzato«Ho sparso libri ovunque, come faceva Karl Lagerfeld», racconta Renzo Rosso. A Cortina l'hotel Ancora diventa il suo sogno tra suite (che nascondono anche un appartamento privato), piante e memorie ... vogue.it

La classifica dei proprietari di club più ricchi in Serie A: i fratelli Hartono davanti a Friedkin e Saputo. Elkann prima di Marks (Oaktree) e Cardinale passando per Renzo Rosso e Arvedi, la graduatoria completa x.com

#storie #OTB #Diesel #Cina #fashion Il gruppo OTB di Renzo Rosso ha da poco celebrato i 20 anni di presenza di Diesel in Cina, inaugurando un nuovo headquarter a Shanghai. In questa intervista, Renzo Rosso racconta il percorso di crescita nel mercato ci facebook