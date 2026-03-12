Frode per il superbonus crediti d' imposta inesistenti | un arresto dieci indagati e sequestri per 12 milioni

Nella mattinata di giovedì 12 marzo, i finanzieri di Parma hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura. L’operazione riguarda un’indagine su un caso di frode legata al superbonus, con un arresto e dieci persone iscritte nel registro degli indagati. Sono stati sequestrati beni per un valore di 12 milioni di euro.

Le accuse sono omessa dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e autoriciclaggio L’articolata attività di indagine, condotta in sinergia dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Parma e dalla Tenenza di Fidenza, ha riguardato il settore degli interventi edilizi connessi al cd. “Superbonus 110” curati da un General Contractor e da una società di ingegneria incaricata delle asseverazioni. Le attività sono state avviate a seguito di verifiche fiscali condotte nei confronti dei predetti operatori economici, che avrebbero permesso di configurare l’esistenza di un vero e proprio modus operandi finalizzato a massimizzare i profitti nonché a creare, incamerare e cedere crediti d’imposta inesistenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

