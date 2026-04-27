Crans-Montana | i familiari delle vittime potranno vedere il video

A Crans-Montana i familiari delle vittime avranno la possibilità di visionare il video relativo alla tragedia. Nel frattempo, si prosegue con l’esame delle fatture sanitarie provenienti dagli ospedali svizzeri, che hanno inviato cifre molto elevate per i ricoveri dei feriti italiani. La presenza di questi documenti ha acceso ulteriori discussioni sulla gestione delle spese mediche in seguito all’incidente.

Crans-Montana, i familiari potranno vedere il video choc della tragedia. Crans-Montana: intanto prosegue il nodo delle fatture sanitarie con cifre da capogiro ricevute dai feriti italiani in seguito ai ricoveri presso gli ospedali svizzeri. Gli elvetici continuano a tirare dritto: gli accordi vanno rispettati e le spese devono essere regolate secondo il principio di reciprocità tra Stati Come riporta Tgcom24, da oggi i parenti delle 41 vittime e dei 115 feriti del rogo di Crans-Montana potranno visionare il video choc della tragedia di Capodanno. Un montaggio della durata di otto minuti, dall’una e 20 all’una e ventotto, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al disco-pub Le Constellation.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Crans-Montana: i familiari delle vittime potranno vedere il video Strage dei ragazzi: prima la festa, poi l'inferno di fuoco - 1mattina News 02/01/2026 Notizie correlate Crans-Montana, i familiari delle vittime potranno vedere il video choc dell’incendio. La polizia svela un montaggio segreto di 8 minutiRoma, 26 aprile 2026 - Video e foto della tragedia di Capodanno a Crans-Montana potranno essere viste dai familiari delle 41 vittime e dei 115 feriti... Crans-Montana, i familiari delle vittime aggrediscono i Moretti – Il videoUn parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans Montana, l'ambasciatore svizzero in Italia: Le fatture ai familiari? Un disguido. Pagherà la Svizzera? Contiamo in un accordo; Crans-Montana, i familiari potranno vedere il video choc; Crans-Montana, i familiari potranno vedere il video choc della tragedia. Crans Montana, i video del rogo ai familiari, non li guarderemoAlcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero.it Strage di Crans-Montana: le famiglie delle vittime potranno vedere il video dell'incendioI familiari delle vittime e dei feriti dell'incendio a Crans-Montana di Capodanno potranno vedere i video di quella terribile notte ... notizie.it Tragedia Crans-Montana: i familiari potranno vedere i video del rogo >> https://tinyurl.com/bdeuumuk - facebook.com facebook Crans-Montana, familiari ammessi a vedere il video del rogo: conti shock per i feriti italiani #crans-montana x.com