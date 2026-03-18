Scontro Starmer-Trump i rapporti tra Usa e Gran Bretagna sono ai minimi storici | la ‘carta re Carlo’ per ricucire o peggiorare lo strappo

Uno scontro tra il leader del partito laburista e l’ex presidente degli Stati Uniti ha evidenziato i rapporti tra Usa e Gran Bretagna, considerati ai minimi storici. La disputa si inserisce nel contesto delle tensioni tra le due nazioni, mentre si discute anche di un possibile ritorno alla monarchia con la “carta re Carlo” come tentativo di ricucire o aggravare ulteriormente lo strappo. Winston Churchill definiva questa alleanza come la “special relationship”.

Winston Churchill la chiamava la “ special relationship ” e se gli inglesi ci hanno sempre creduto, la maggior parte degli americani pare non abbia la minima idea di cosa significhi. Il rapporto “speciale” tra Stati Uniti e Regno Unito, però, non ha mai raggiunto un punto così basso come quello attuale. Almeno da quando, 250 anni fa, furono deposte le armi e la Guerra di Indipendenza sancì la liberazione del Mondo Nuovo dall’ingerenza della corona britannica. Da settimane, ormai, il primo ministro Keir Starmer sta raccogliendo appellativi sempre meno lusinghieri dal presidente Donald Trump, che l’anno scorso gli regalava l’accordo sui dazi più vantaggioso di tutti, mentre oggi glielo rinfaccia, pentito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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