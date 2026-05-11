Crans Montana Frassinetti visita gli studenti ricoverati al Niguarda | avviata la didattica a distanza

A seguito dell'incidente avvenuto a Crans Montana, quattro studenti sono rimasti ricoverati presso il centro ustioni dell'ospedale Niguarda. La dirigente scolastica ha visitato gli studenti nel reparto e ha avviato le lezioni a distanza per garantire la continuità didattica durante il periodo di degenza. Le attività di apprendimento si svolgono in modalità online, coinvolgendo gli studenti ancora in ospedale.

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