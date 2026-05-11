Crans Montana Frassinetti visita gli studenti ricoverati al Niguarda | avviata la didattica a distanza
A seguito dell'incidente avvenuto a Crans Montana, quattro studenti sono rimasti ricoverati presso il centro ustioni dell'ospedale Niguarda. La dirigente scolastica ha visitato gli studenti nel reparto e ha avviato le lezioni a distanza per garantire la continuità didattica durante il periodo di degenza. Le attività di apprendimento si svolgono in modalità online, coinvolgendo gli studenti ancora in ospedale.
Sono iniziate le attività di didattica a distanza per i quattro studenti ancora ricoverati al centro ustioni dell’ospedale Niguarda dopo l’incidente avvenuto a Crans Montana. A renderlo noto è il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, che oggi ha fatto visita ai ragazzi nella struttura milanese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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