Un podcast dedicato ai legali che da sei anni si occupano di fare chiarezza sui fatti legati alla pandemia di Covid. La serie affronta domande come l'identità degli avvocati coinvolti e il loro ruolo nel tentativo di ricostruire le tappe della vicenda. In vista dell'udienza del 12 maggio, si discute di come le nuove prove documentali possano incidere sull'andamento del procedimento giudiziario.

? Domande chiave Chi sono i legali che combattono da sei anni per la verità?. Come influenzeranno le nuove prove documentali l'udienza del 12 maggio?. Perché Giuseppe Conte ha deciso di non lasciare la Commissione bicamerale?. Quali dettagli nascosti spera di rivelare il nuovo podcast storiografico?.? In Breve Udienza decisiva fissata presso il tribunale di Roma per il 12 maggio.. Giuseppe Conte intende partecipare alle audizioni della Commissione bicamerale.. Team legale opera da sei anni per la ricostruzione documentale dei fatti.. Obiettivo podcast è trasformare la memoria in analisi storiografica oggettiva.. Il tribunale di Roma fissa la prossima udienza per il 12 maggio, mentre il team legale che combatte da sei anni per la verità sulla pandemia lancia un podcast volto a ricostruire i fatti del Covid.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Covid, il podcast dei legali per ricostruire i fatti della pandemia

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