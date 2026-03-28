covid e bambini il prezzo nascosto della pandemia

Dopo diversi anni dalla fase più intensa della pandemia da Covid-19, si osservano ancora effetti a lungo termine sulla salute dei bambini. Nonostante il passare del tempo, gli studi e le analisi continuano a evidenziare conseguenze che riguardano questa fascia di popolazione, spesso trascurate o poco approfondite. La questione resta aperta e richiede ulteriori approfondimenti da parte della comunità scientifica.

Sono passati diversi anni dai mesi più bui della pandemia da Covid-19, eppure non abbiamo ancora iniziato davvero a fare i conti con gli effetti a lungo termine che questa crisi ha avuto sulla salute dei piccoli. Ora un dato interessante arriva da un nuovo studio americano che si è focalizzato sulle funzioni esecutive, un insieme di processi interconnessi che supportano l’attenzione, l’autocontrollo e il comportamento dei bambini. Facciamo un passo indietro. Le competenze associate alle funzioni esecutive si sviluppano rapidamente durante l’infanzia e sono importanti per salute, successo scolastico e benessere futuri. I ricercatori dell’Università di Harvard erano ansiosi di capire come la pandemia da Covid-19 avesse influenzato lo sviluppo delle funzioni esecutive nei bimbi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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