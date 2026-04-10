Effetti avversi da vaccino Covid risarcimento danni per due donne colpite da disturbi cardiaci e neurologici per una 850€ mensili
Due donne hanno ricevuto un risarcimento per effetti avversi legati al vaccino Covid, uno per disturbi cardiaci e l’altra per problemi neurologici. A una di loro è stato riconosciuto un indennizzo mensile di 850 euro, con pagamento degli arretrati. Per la donna vaccinata con AstraZeneca, è stato disposto un indennizzo vitalizio di importo analogo, oltre al riconoscimento delle somme non ancora corrisposte.
Per la donna vaccinata con AstraZeneca è stato disposto un indennizzo vitalizio da 850 euro mensili oltre al riconoscimento degli arretrati. Per la paziente che ha ricevuto il Comirnaty di Pfizer bisognerà attendere un ulteriore accertamento tecnico Riconosciuto il nesso causale tra la sommin. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Belen confessa effetti avversi da vaccino Covid, virostar Bassetti e Burioni attaccano: "Faccia la showgirl e non la scienziata"Le due virostar attaccano la showigirl dopo l'ammissione di effetti avversi da vaccino Covid Belen Rodriguez confessa gli effetti avversi del vaccino...
Leggi anche: Belen Rodriguez confessa effetti avversi permanenti al vaccino Covid: "Da quando l'ho fatto sto male, a volte non riesco neanche ad alzarmi"
Commissione Covid, effetti avversi vaccini: parlano i rappresentanti dell'ass. Danni collaterali
Argomenti più discussi: Vaccini Covid: quanto sono davvero sicuri? Cosa emerge dai dati; Danni da vaccino anti-Covid, nel Lazio due riconoscimenti aprono agli indennizzi (dopo una battaglia legale); Polimialgia reumatica e vaccino, confermata la correlazione; Morì dopo il vaccino Covid: risarcita, 77mila euro agli eredi di un’anziana. Burioni: Ma si salvarono tante vite.
Carezze no vax. Lo stato si assuma le sue responsabilità sugli effetti avversi del vaccino, dice MeloniAvanti con la commissione d'inchiesta nonostante l'opposizione di chi ci spiegava che avevano gestito benissimo la pandemia, ma non vuole approfondire. L'epidemiologo Lopalco: Parole gravi che stri ... ilfoglio.it
L'azienda produttrice di semaglutide non ha segnalato correttamente casi di morte e suicidi tra gli effetti avversi - facebook.com facebook