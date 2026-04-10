Effetti avversi da vaccino Covid risarcimento danni per due donne colpite da disturbi cardiaci e neurologici per una 850€ mensili

Due donne hanno ricevuto un risarcimento per effetti avversi legati al vaccino Covid, uno per disturbi cardiaci e l’altra per problemi neurologici. A una di loro è stato riconosciuto un indennizzo mensile di 850 euro, con pagamento degli arretrati. Per la donna vaccinata con AstraZeneca, è stato disposto un indennizzo vitalizio di importo analogo, oltre al riconoscimento delle somme non ancora corrisposte.