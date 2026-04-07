In provincia di Latina sono stati concessi i primi risarcimenti relativi a danni attribuiti alla vaccinazione anti Covid-19. Due dei casi coinvolgono donne residenti nel territorio pontino. La decisione arriva dopo un lungo iter giudiziario e rappresenta una delle prime sentenze di questo tipo nella regione. La vicenda riguarda richieste di risarcimento presentate da cittadini che sostengono di aver subito conseguenze dopo aver ricevuto il vaccino.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo una lunga attesa, arrivano i primi sviluppi favorevoli in alcuni procedimenti legati ai presunti danni conseguenti alla vaccinazione anti Covid-19. A renderlo noto è l’avvocato Renato Mattarelli, che riferisce di aver ricevuto negli ultimi giorni documentazione relativa a due donne della provincia di Latina, per le quali sarebbe stato riconosciuto un danno alla salute psico-fisica successivo alla somministrazione di dosi Pfizer e AstraZeneca. I casi seguiti dal legale. Secondo quanto riferito dal professionista, i due fascicoli rientrano in un più ampio gruppo di pratiche che riguardano persone che, sempre stando a quanto sostenuto dal legale, avrebbero riportato conseguenze sanitarie soprattutto di tipo cardiaco, ematico e neurologico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Danni da vaccino anti Covid, primi risarcimenti in provincia di Latina: due casi riguardano donne pontine

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LATINA. Primi riconoscimenti ufficiali per danni da vaccino anti-Covid, due donne della provincia ottengono l’accertamento del nesso causale con gravi patologie cardiache e neurologiche. - facebook.com facebook

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