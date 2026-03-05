Mòmostrokes Jazz Orchestra al Count Basie

La Mòmostrokes Jazz Orchestra si presenta al Count Basie con un progetto di jazz orchestrale contemporaneo, nato dall'incontro tra i compositori e arrangiatori Marco Borella e Gianluca Zanello. La band propone un repertorio che combina elementi di jazz moderno con arrangiamenti orchestrali complessi, offrendo uno spettacolo dedicato agli appassionati di musica dal vivo. La performance si svolge in un locale storico, noto per ospitare artisti di rilievo nel panorama jazz.

