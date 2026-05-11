Costituzione Gentiloni Silveri La Sapienza | Fu punto di equilibrio sui temi fondamentali

A ottant'anni dalla sua promulgazione, il dibattito sulla Costituzione italiana continua a coinvolgere studiosi e politici. Durante un intervento accademico, un esperto ha ricordato come questa legge abbia rappresentato un punto di equilibrio sui temi chiave del paese. L'occasione è stata occasione per riflettere sul ruolo che il testo ha avuto nel definire i principi fondamentali e il funzionamento delle istituzioni italiane.

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Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - “A 80 anni di distanza, rivivere quest'anniversario non è soltanto un dovere di memoria e nemmeno una semplice celebrazione. Il rischio degli anniversari tondi, come gli ottantesimi, è proprio quello di trasformarsi in una ritualità. Invece il significato del 2 giugno nella nostra storia ci offre ancora oggi strumenti utili per comprendere la realtà del Paese e il rapporto tra cittadini e istituzioni”. Lo ha dichiarato Umberto Gentiloni Silveri, professore ordinario di Storia contemporanea all'università degli Studi di Roma La Sapienza, intervenendo all'archivio storico del Quirinale durante l'incontro dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana, promosso con la partecipazione della Fondazione Lottomatica.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Costituzione, Gentiloni Silveri (La Sapienza): "Fu punto di equilibrio sui temi fondamentali" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Manfredonia, Totaro (M5S): “Immobilismo su temi fondamentali” Laura Pellicoro: “Bisogna trovare l’equilibrio negli allenamenti. Verso Los Angeles punto sui 1500”Laura Pellicoro è stata l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Argomenti più discussi: Costituzione: Gentiloni Silveri (La Sapienza), 'Dalla Costituente un'eredità ancora attuale per le istituzioni'; Scenari italiani 1946-1948. Lectio Magistralis: Origini della Repubblica e Costituzione: Memoria, Diritti, Democrazia di Umberto Gentiloni Silveri (Professore ordinario di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma la Sapienza); Cerisano, al via la Scuola di Politica Asprom: apertura con Gentiloni Silveri; Cerisano, 2 Giugno: il destino e l’augurio per il volume presentato da Gentiloni. Costituzione, Gentiloni Silveri (La Sapienza): Fu punto di equilibrio sui temi fondamentaliA 80 anni di distanza, rivivere quest'anniversario non è soltanto un dovere di memoria e nemmeno una semplice celebrazione. Il rischio degli anniversari tondi, come gli ottantesimi, è proprio quello ... adnkronos.com