Laura Pellicoro | Bisogna trovare l’equilibrio negli allenamenti Verso Los Angeles punto sui 1500

Laura Pellicoro è intervenuta nell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport. Durante la discussione, ha parlato dell'importanza di mantenere un equilibrio negli allenamenti e ha annunciato che si concentrerà sui 1500 metri in vista dei prossimi impegni a Los Angeles.

Laura Pellicoro è stata l’ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La mezzofondista azzurra ha toccato diversi argomenti, sia dal punto di vista personale, sia complessivo, con un occhio particolare agli obiettivi presenti e futuri. L’atleta azzurra nativa di Vimercate racconta quanto avvenuto nelle ultime settimane: “ A Philadelphia ho centrato il mio primato personale a livello indoor, a pochi centesimi da quello all’aperto, ovvero 2:00.93 contro 2:00.84. Un ottimo risultato che conferma la mia forma eccellente. Ho fatto bene tutta la stagione indoor grazie al lavoro che ho svolto nella fase invernale, sin da ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laura Pellicoro: “Bisogna trovare l’equilibrio negli allenamenti. Verso Los Angeles punto sui 1500” Articoli correlati La Fise celebra i 100 anni. Di Paola: "Rotta verso Los Angeles"La Federazione Italiana Sport Equestri celebra in questo 2026 il centesimo anniversario dalla sua fondazione, un traguardo raggiunto tra grandi... Leggi anche: Nacra 17, Tita-Banti verso Los Angeles 2028: “Una grande e affascinante sfida”