In un recente consiglio comunale a Manfredonia, il consigliere del Movimento 5 Stelle ha criticato l’immobilismo dell’amministrazione su questioni chiave. Venerdì scorso è stato approvato il Bilancio di Previsione, con il voto contrario di alcuni membri dell’opposizione. La discussione ha evidenziato divergenze tra le diverse forze politiche riguardo alle scelte finanziarie e alle priorità del Comune.

Venerdì scorso il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di Previsione. Come gruppo abbiamo espresso voto contrario, evidenziando diverse opportunità non colte sul fronte delle future entrate e alcune criticità nelle scelte politiche sulle uscite. Continuiamo a registrare immobilismo su temi fondamentali per lo sviluppo della città e per le risposte ai bisogni sociali. Un esempio riguarda mense scolastiche e tempo prolungato, servizi fondamentali per sostenere le giovani famiglie e favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare. Su questo punto non arrivano risposte concrete e, anzi, nel Piano per il diritto allo studio si registra persino una diminuzione delle risorse che potrebbero essere allocate. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Totaro (M5S): “Immobilismo su temi fondamentali”

