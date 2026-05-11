In occasione degli 80 anni della Repubblica, una fondazione legata a un'azienda di giochi ha deciso di promuovere un'iniziativa volta a diffondere i valori repubblicani. Secondo un rappresentante della fondazione, l'obiettivo è creare maggiore consapevolezza tra i cittadini riguardo ai principi fondamentali della Costituzione. La celebrazione si svolge in un contesto di attenzione pubblica verso temi civici e istituzionali.

Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - “Fondazione Lottomatica ha scelto di realizzare questa iniziativa in una logica di creazione di consapevolezza, perché gli 80 anni della Repubblica rappresentano un momento importante da celebrare”. Lo ha dichiarato Riccardo Capecchi, presidente di Fondazione Lottomatica, intervenendo all'Archivio Storico del Palazzo del Quirinale in occasione dell'incontro dedicato all'80° anniversario della Repubblica italiana. Capecchi ha spiegato che la Fondazione ha deciso di sostenere il percorso culturale dedicato alla storia repubblicana attraverso un ciclo di quattro seminari pensati per approfondire il significato dei valori costituzionali e il loro impatto nella società contemporanea.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Costituzione, Capecchi (Lottomatica): "Diffondere i valori repubblicani crea consapevolezza"

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