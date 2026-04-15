Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale il presidente ucraino, durante un incontro che ha confermato l’impegno dell’Italia a sostenere l’Ucraina in un periodo segnato da crisi e tensioni internazionali. La visita si è focalizzata sulla collaborazione tra i due paesi e sulla volontà di mantenere un rapporto di vicinanza in un contesto di instabilità globale.

Il Presidente della ha accolto al Quirinale Volodymyr Zelensky, ribadendo la ferma volontà dell’Italia di restare vicina all’Ucraina in questo momento di profonda instabilità internazionale. Durante l’incontro, Sergio Mattarella ha sottolineato il legame di amicizia che unisce i due Paesi e ha confermato la linea di sostegno totale già manifestata dalla Presidente del Consiglio nei confronti della resistenza ucraina. La linea diplomatica del Quirinale tra sostegno e difesa dei principi costituzionali. L’incontro istituzionale si è concentrato sulla necessità di mantenere salda la posizione italiana di fronte alle aggressioni che stanno minando la sovranità degli Stati e le norme del diritto umanitario internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella a Zelensky: l’Italia difende i valori della Costituzione

Notizie correlate

Leggi anche: Referendum Giustizia, Fico: “La Campania difende i valori fondamentali della Costituzione”

Mattarella e i valori della Repubblica. Costituzione e Carta Onu, il nostro DnaI valori repubblicani sono il filo rosso che lega il passato – la nascita stessa dell’Italia unita – con il presente e le sue molte inquietudini.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Guerra ultime notizie. Ucraina, la Germania finanzierà missili Patriot per Kiev; Ucraina e Germania firmano accordo da 4 miliardi per la Difesa; Zelensky sbarca a Roma per incontrare Giorgia Meloni. L'elenco delle strade chiuse.

Mattarella e Meloni ricevono Zelensky: Il sostegno a Kiev continua, in gioco la sicurezza UeDopo il bilaterale l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella. Il presidente: ribadisco che l’Italia sarà sempre al vostro fianco ... lastampa.it

Ucraina, Meloni a Zelensky: Italia a fianco di Kiev. Occidente diviso regalo a Mosca. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it

Il presidente ucraino ha poi incontrato Mattarella al Quirinale: “Condivido la fermezza del sostegno confermato dalla premier” facebook

Mattarella ha firmato tre decreti di grazia: i provvedimenti di clemenza individuale riguardano Antonio Russo, Giuseppe Porcelli e Aly Soliman #ANSA x.com