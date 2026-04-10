In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica ha sottolineato come la Polizia di Stato abbia rinnovato la sua missione, dedicandosi con impegno al servizio delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini. Ha aggiunto che i valori della Costituzione guidano quotidianamente l’operato delle forze di sicurezza, impegnate a garantire sicurezza e legalità.

Le celebrazioni per i 174 anni del Corpo. Meloni: “Lo Stato è al vostro fianco” “Con la nascita della Repubblica, ottanta anni or sono, la Polizia di Stato ha rinnovato la sua missione, ponendosi, con generosa dedizione, al servizio delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini, nella sicurezza e nella legalità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, in occasione del 174esimo anniversario della nascita del Corpo. “Di fronte alle ripercussioni connesse alle tensioni e ai conflitti internazionali, ai... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Polizia, Mattarella: “Valori Costituzione ne orientano l’agire”

Mattarella e i valori della Repubblica. Costituzione e Carta Onu, il nostro DnaI valori repubblicani sono il filo rosso che lega il passato – la nascita stessa dell’Italia unita – con il presente e le sue molte inquietudini.

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Temi più discussi: INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO MATTARELLA, DURANTE L’INCONTRO CON UNA RAPPRESENTANZA DELLA POLIZIA DI STATO IN OCCASIONE DEL 174° ANNIVERSARIO DELLA SUA COSTITUZIONE; Mattarella: grati a Polizia, impegno contro soprusi e ingiustizia; Mattarella: Riconoscenza per il valore della Polizia di Stato - In Terris; La Polizia di Stato compie 174 anni, Meloni: Storia di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione.

Mattarella Grati a Polizia, impegno contro soprusi e violenzaROMA (ITALPRESS) – La comunità nazionale rinnova alla Polizia di Stato, nel giorno che celebra il 174° anniversario di fondazione, gratitudine e riconoscenza per il prezioso contributo volto a garant ... msn.com

Mattarella: grati a Polizia, impegno contro soprusi e ingiustiziaRoma, 10 apr. (askanews) – La comunità nazionale rinnova alla Polizia di Stato, nel ... msn.com

Il sindaco: “È da qui che può partire un richiamo forte ai valori dell'antifascismo, dei principi democratici e al rispetto nei confronti della Costituzione Italiana e ai suoi valori che sono nati nei luoghi feriti” - facebook.com facebook