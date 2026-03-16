Il Milan si butta via nel momento più importante | altro che rimonta addio scudetto

Il Milan ha perso una partita decisiva, lasciando sfumare le possibilità di vincere lo scudetto. Nella sfida di oggi, i rossoneri hanno commesso errori che hanno compromesso il risultato finale. Allegri aveva già avvertito i giocatori e i tifosi prima del match, ma alla fine la squadra non è riuscita a portare a casa il risultato sperato.

Roma, 15 marzo 2026 – Allegri era stato chiaro fin dalla vigilia, rispedendo al mittente i “se“, i “magari“ e tutto il carrozzone delle ipotesi. Conta la sostanza, il concetto chiave di chi la sa lunghissima. Tant’è. Così, gli otto giorni partiti col potenziale -13 pre derby, diventato possibile -5 post frenata dell’Inter con l’Atalanta, si chiudono con il Milan a piantarsi sui pedali: -8 dalla vetta, Napoli a un punto, margine Champions che si riduce a 7, comunque pesanti, punti. Punti dai quali Max ripartirà, perché l’obiettivo primario resta il ritorno nell’Europa che conta. Contano anche altri numeri che, questa volta, non strizzano l’occhio al Diavolo: tra il ko con la Cremonese e quello col Parma erano passati sei mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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