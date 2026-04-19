Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan, ha condiviso un ricordo legato alla sua carriera, indicando come momento più bello la vittoria a Barcellona. Ha parlato di quegli anni passati con la maglia rossonera, senza entrare in dettagli personali, concentrandosi invece sul significato di quella vittoria. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in un'intervista, senza ulteriori commenti o analisi.

Alessandro Costacurta, storico ex calciatore del Milan, è stato ospite del podcast "One More Time". L'ex difensore centrale ha voluto rivelare qual è stato il momento più bello di tutta la sua carriera, per poi passare, invece, a quello negativo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Il momento più bello della tua carriera? “La vittoria di Barcellona contro lo Steaua. Quattro a zero, lì abbiamo capito che eravamo veramente i più forti al mondo. Perché dopo quando perdi, la sconfitta non la prendi più come una sconfitta, la prendi come una voglia di rivincita. Noi sapevamo che prima o poi saremmo ritornati in semifinale, in finale e avremmo rivinto”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Costacurta: “Il momento più bello della carriera? La vittoria di Barcellona”

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