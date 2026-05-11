Cosima il romanzo postumo che spiega l’origine
È stato pubblicato un romanzo postumo che approfondisce le origini di una figura letteraria. L’opera si concentra sulla complessità dell’identità, evidenziando come essa si rifletta nella propria natura e nelle caratteristiche genetiche di un personaggio. La narrazione si sofferma sul modo in cui l’autenticità si manifesta attraverso le imperfezioni e le tracce lasciate dal tempo e dalla storia personale.
L a personalità di un’opera risiede per essenza nella compiuta autenticità delle sue rughe. È nel frastaglio della sua genetica, nella fibra di un’architettura non domata. È dunque forse da questa consapevolezza che scaturisce oggi la necessaria restituzione editoriale di Cosima, il romanzo testamento di Grazia Deledda, pubblicato per la prima volta postumo nel 1936 e riedito lo scorso 21 aprile da Mondadori nella prestigiosa collana Oscar Cult (168 pp., 10,50€). Molto più di un’operazione di catalogo in segno commemorativo, occasionata dalle celebrazioni del centenario del Premio Nobel per la Letteratura assegnato a Deledda (ritirato nel.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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