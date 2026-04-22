il romanzo satirico che spiega le idee libertarie meglio di un saggio

Pochi libri – a parte la Bibbia – sono stati tradotti in più lingue rispetto a “Le avventure di Jonathan Gullible” di Ken Schoolland. Oggi è disponibile in 60 lingue (in Italia è stato tradotto dall’editore Liberilibri), più o meno lo stesso numero de “Il capitale” di Karl Marx. L’interesse per il libro è cresciuto man mano che le idee libertarie hanno ottenuto maggiore attenzione in tutto il mondo. La forza di molti libertari risiede nella teoria e nell’astrazione, ma questo è stato anche un punto debole, impedendo alle loro idee di diventare più popolari. Un’eccezione è l’opera di Ayn Rand, che scriveva principalmente romanzi. I suoi libri hanno venduto più di 37 milioni di copie e sono stati tradotti in 38 lingue.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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