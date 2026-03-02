Il cantautore romano, reduce da Sanremo e dal premio della critica Mia Martini, è stato ospite a Che tempo che fa. Durante l’intervista, ha raccontato a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto come sia nato il suo nome d’arte, spiegando che questa scelta serve a non mettere in difficoltà i concierge dell’albergo. La conversazione si è concentrata sull’origine del nome e sulla sua carriera musicale.

Ospite a Che tempo che fa, Fulminacci, reduce da Sanremo e dal premio della critica Mia Martini, il cantautore romano ha spiegato a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto l’origine del suo nome. “Io mi chiamo in realtà Filippo Uttinacci, un nome cacofonico.quindi ho scelto una parola conosciuta da noi esseri umani: ‘Fulminacci’, a differenza di Uttinacci che come molti cognomi non ha senso e in più è brutto. Fulminacci sembra un cognome e non mette in difficoltà i concierge dell’albergo”, ha spiegato. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fulminacci spiega l’origine del suo nome a Che tempo che fa: “Così non mette in difficoltà i concierge dell’albergo”

Demi Moore ospite a Che Tempo Che Fa. Da Sanremo Fulminacci e SayfRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Paolo Sorrentino assente a Che tempo che fa: Fabio Fazio spiega la motivazione ad inizio puntataPaolo Sorrentino non sarà presente nella puntata di Che tempo che fa di stasera, domenica 25 gennaio.

Contenuti utili per approfondire Fulminacci spiega.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Ditonellapiaga fuori posto per scelta.

Fulminacci: chi sono i genitori e dove vive oggi il cantanteScopri tutti i dettagli sulle origini e il vero nome di Fulminacci: ecco chi sono i genitori e il fratello del giovane cantautore. tag24.it

Fulminacci: chi è, età, altezza, dove vive, il pop contemporaneo, l'amore e la sua paura (legata a una canzone)Fulminacci (all'anagrafe Filippo Uttinacci) è un cantautore italiano nato a Roma il 12 settembre 1997. Cresciuto nella capitale, si avvicina presto alla musica e alla scrittura. ilmessaggero.it