Cosenza Comics | arriva Inoue dal Giappone per il festival nerd
Sabato pomeriggio a Cosenza si svolge il Cosenza Comics, un evento dedicato agli appassionati di cultura pop e manga. Tra gli ospiti principali figura il doppiatore giapponese Eisaku Inoue, conosciuto per aver dato la voce a personaggi di anime popolari. Durante l'iniziativa, sarà possibile incontrarlo di persona e ottenere un disegno originale firmato dall’artista. Sono previsti anche altri doppiatori che parteciperanno alle attività del festival.
? Punti chiave Chi sono i doppiatori iconici che incontrerai sabato pomeriggio?. Come puoi ottenere un disegno originale realizzato da Eisaku Inoue?. Cosa accadrà sul palco durante il tributo musicale agli anni 2000?. Perché questo evento sta trasformando la provincia in un polo internazionale?.? In Breve Venerdì 15 maggio ore 17:00 incontro Federic sul trentennale del brand Pokémon.. Sabato 16 maggio pomeriggio ospiti Emanuela Pacotto e Davide Garbolino al Main Stage.. Domenica 17 maggio ore 20:30 concerto conclusivo di Giorgio Vanni al Parco Santa Chiara.. Firma di Inoue limitata a 100 persone al giorno per ricevere un disegno.. Il Parco...🔗 Leggi su Ameve.eu
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