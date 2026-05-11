Cosenza Comics | arriva Inoue dal Giappone per il festival nerd

Sabato pomeriggio a Cosenza si svolge il Cosenza Comics, un evento dedicato agli appassionati di cultura pop e manga. Tra gli ospiti principali figura il doppiatore giapponese Eisaku Inoue, conosciuto per aver dato la voce a personaggi di anime popolari. Durante l'iniziativa, sarà possibile incontrarlo di persona e ottenere un disegno originale firmato dall’artista. Sono previsti anche altri doppiatori che parteciperanno alle attività del festival.

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