Zip! Comics Fest – Dal 17 al 19 aprile il festival del fumetto organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di Milano

Tra meno di due settimane si svolgerà lo Zip! Comics Fest, il festival dedicato al fumetto organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di Milano. La manifestazione si terrà dal 17 al 19 aprile e vedrà la partecipazione di vari espositori e artisti del settore. Durante l’evento sono previsti anche due talk, ai quali parteciperanno alcuni rappresentanti dei media partner.

Mancano un paio di settimane allo Zip! Comics Fest, festival di fumetto di cui siamo tra i media partner e che ci vedrà anche protagonisti di due talk. Dopo avervelo presentato sul nostro profilo IG vi riproponiamo in questo articolo il programma integrale in modo da avere tutti i dettagli per questi tre giorni dedicati al fumetto, all’illustrazione, all’animazione e alle nuove forme della narrazione visiva. La Scuola Internazionale di Comics di Milano in piazzale Giulio Cesare 14 si apre al pubblico con workshop, mostre, incontri con autori e momenti di confronto. Si inizia venerdì 17 aprile alle 19 con il vernissage di due mostre: GREEN... 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Zip! Comics Fest – Dal 17 al 19 aprile il festival del fumetto organizzato dalla Scuola Internazionale di Comics di Milano Panini Comics – In occasione del 100° anniversario di Winnie the Pooh, Panini Comics presenta il magazine ufficiale dedicato ai più piccoliIl 1926 segnò la prima apparizione dell’orsetto Winnie the Pooh, protagonista del libro di A. Bianca Bagnarelli a Padova con “Animali domestici”: incontro alla Scuola Internazionale di ComicsIl progetto Le ragazze non sanno disegnare prosegue nel 2026 con un tour di incontri tra Padova, Brescia e Pescara.