Cosenza cantiere Casa della Comunità | i lavori restano fermi

A Cosenza, i lavori del cantiere della Casa della Comunità in via Bendicenti sono attualmente sospesi, nonostante siano stati destinati fondi provenienti dal PNRR. La situazione ha sollevato dubbi sulla gestione e sulla responsabilità delle decisioni tra l’Asp, la Regione e il Ministero della Salute, che devono coordinarsi per affrontare l’incertezza riguardo allo stato di avanzamento del progetto. La sospensione dei lavori si protrae da un certo tempo senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali.

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? Punti chiave Perché i lavori in via Bendicenti sono fermi nonostante i fondi PNRR?. Chi deve gestire l'incertezza tra Asp, Regione e Ministero della Salute?. Come influirà il ritardo della Casa della Comunità sul nuovo ospedale?. Quanto inciderà la stasi del cantiere sulla sanità della zona sud?.? In Breve Investimento di 2,10 milioni di euro con 1,74 milioni provenienti dai fondi PNRR.. Indagini geognostiche affidate a Carolina Simone nel settembre 2023 per l'ascensore.. Pagamenti totali fondi PNRR fermi al 7,83% su 747 milioni di euro stanziati.. Ristrutturazione di 800 metri quadrati su un complesso totale di 4500 metri quadrati.. A Cosenza, il cantiere della Casa della Comunità in via Bendicenti procede con estrema lentezza mentre la città affronta le tensioni per il trasferimento del nuovo ospedale hub.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, cantiere Casa della Comunità: i lavori restano fermi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Flop piano casa: i quartieri restano fermi, i cittadini restano soli"Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un Piano Casa che, pur rappresentando un passaggio formale importante, rischia di non produrre quel salto... Di Marco sui lavori nell'ospedale di Popoli Terme: "Nessuna risposta e i lavori restano fermi"Nonostante le richieste di spiegazioni restano fermi i lavori nell'ospedale di Popoli Terme che ad oggi, non hanno una data nota di conclusione. Argomenti più discussi: A Cosenza si litiga sul nuovo ospedale ma intanto la Casa della Comunità procede a rilento - FOTO; Filomena Greco su Case di Comunità e ospedale di Cosenza: Occhiuto faccia meno Reel e riferisca in Commissione; Cosenza | Biblioteca Civica di Cosenza, sopralluogo del sindaco Franz Caruso: lavori verso la fase finale.