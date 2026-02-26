Di Marco sui lavori nell' ospedale di Popoli Terme | Nessuna risposta e i lavori restano fermi

I lavori nell'ospedale di Popoli Terme sono ancora in sospeso, senza che siano state fornite spiegazioni chiare sul motivo del rallentamento. Le attività si sono bloccate e al momento non si conosce una data certa per il ripristino. La mancanza di aggiornamenti lascia i cittadini in attesa di ulteriori sviluppi. La situazione rimane invariata, con i lavori ancora sospesi.