Flop piano casa | i quartieri restano fermi i cittadini restano soli

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un Piano Casa che, nonostante sia un passaggio formale, potrebbe non portare i miglioramenti auspicati dai cittadini. I quartieri della città rimangono invariati e le persone sono lasciate senza cambiamenti significativi nelle loro abitazioni o nelle aree di residenza. La decisione ha suscitato reazioni e aspettative contrastanti tra gli abitanti e gli osservatori locali.

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un Piano Casa che, pur rappresentando un passaggio formale importante, rischia di non produrre quel salto di qualità che i cittadini si aspettano e che la città merita. Non basta approvare un Piano Casa: bisogna chiedersi se questo Piano sia davvero in grado di migliorare la vita delle persone, dei quartieri, dei condomìni. La nostra risposta, con grande senso di responsabilità, è che così com’è non lo farà in modo sufficiente. Il provvedimento approvato conferma tre limiti fondamentali. Il primo: la rigenerazione urbana viene di fatto confinata ai soli Municipi III e IV, escludendo i quartieri centrali e semicentrali – Libertà, Carrassi, San Pasquale, Poggiofranco – dove il patrimonio edilizio è più vecchio, più energivoro, spesso meno sicuro e dove la domanda di qualità urbana è più alta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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