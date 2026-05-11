Cos’è la blockchain | come funziona a chi serve e che opportunità offre

La blockchain è una tecnologia che permette di registrare e verificare informazioni in modo sicuro e trasparente, senza bisogno di intermediari. Nata inizialmente come soluzione alla crisi finanziaria, oggi viene utilizzata in vari settori, tra cui finanza, supply chain e gestione dei dati. La sua diffusione ha aperto nuove opportunità di scambio e conservazione delle informazioni, creando un sistema decentralizzato e difficile da alterare.

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Roma, 11 maggio 2026 – All’inizio era una risposta alla crisi. Oggi è una possibile alternativa al sistema. La blockchain nasce nel pieno della sfiducia globale verso banche e istituzioni e, in pochi anni, si è trasformata in una delle tecnologie più discusse e controverse del nostro tempo. Dietro criptovalute, smart contract e nuovi modelli economici c’è una struttura tanto semplice nel concetto quanto radicale negli effetti: un registro digitale condiviso che promette di eliminare intermediari, ridurre i costi e rendere i dati praticamente immodificabili. Ma cosa significa davvero? Proviamo a darne una spiegazione semplice. Cosa si intende per blockchain: significato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cos’è la blockchain: come funziona, a chi serve e che opportunità offre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BLOCKCHAIN: Come Funziona Davvero Spiegazione Semplice Notizie correlate La Sicilia finanzierà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dall’isola. Che cos’è il “South-working” e come funzionaLa Sicilia ha stanziato 54 milioni di euro in contributi a fondo perduto destinati a imprese con sede fuori dall’isola, in Italia o all’estero, che... Ibrido plug-in: come funziona, quali vantaggi offre, a chi convieneL’evoluzione della doppia propulsione ha portato all’utilizzo di batterie di capacità maggiore, ricaricabili da fonti esterne, che offrono... Argomenti più discussi: Cos'è GMX? - Binance; Prezzo di Linea LINEA oggi in EUR – Quotazione e tendenze di mercato; Cos’è Midnight (NIGHT)?; Trading Bitcoin e crypto per 8,5 milioni di clienti di Morgan Stanley. Con asset digitali anche le azioni. 6 motivi per cui l'approccio Blockchain Invisibile è l'unico modo per una adozione di massa (Studio di Caso di Stellar) reddit Mia opinione opinabile Le CBDC ma non le ISO 20022. Svalutare il cash è come spegnere il pulsante della moneta digitale. Alla firma del Clarity Act, che contiene l’anti-CBDC Act , cioè le monete delle banche centralizzate, avremo una RIVOLUZIONE FIN x.com