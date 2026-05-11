Cos’è la blockchain | come funziona a chi serve e che opportunità offre

Da quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La blockchain è una tecnologia che permette di registrare e verificare informazioni in modo sicuro e trasparente, senza bisogno di intermediari. Nata inizialmente come soluzione alla crisi finanziaria, oggi viene utilizzata in vari settori, tra cui finanza, supply chain e gestione dei dati. La sua diffusione ha aperto nuove opportunità di scambio e conservazione delle informazioni, creando un sistema decentralizzato e difficile da alterare.

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Roma, 11 maggio 2026 – All’inizio era una risposta alla crisi. Oggi è una possibile alternativa al sistema. La blockchain nasce nel pieno della sfiducia globale verso banche e istituzioni e, in pochi anni, si è trasformata in una delle tecnologie più discusse e controverse del nostro tempo. Dietro criptovalute, smart contract e nuovi modelli economici c’è una struttura tanto semplice nel concetto quanto radicale negli effetti: un registro digitale condiviso che promette di eliminare intermediari, ridurre i costi e rendere i dati praticamente immodificabili. Ma cosa significa davvero? Proviamo a darne una spiegazione semplice. Cosa si intende per blockchain: significato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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BLOCKCHAIN: Come Funziona Davvero Spiegazione Semplice

Video BLOCKCHAIN: Come Funziona Davvero? Spiegazione Semplice

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