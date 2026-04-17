La Sicilia finanzierà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dall’isola Che cos’è il South-working e come funziona

La Sicilia ha approvato un investimento di 54 milioni di euro destinato a imprese con sede fuori dall’isola, in Italia o all’estero, che intendono assumere residenti siciliani. Questa misura prevede contributi a fondo perduto per le aziende che adottano il modello di lavoro chiamato “South-working”, ovvero il lavoro da remoto svolto da persone residenti in Sicilia. L’obiettivo è favorire l’occupazione locale attraverso questa forma di lavoro a distanza.

La Sicilia ha stanziato 54 milioni di euro in contributi a fondo perduto destinati a imprese con sede fuori dall’isola, in Italia o all’estero, che assumono lavoratori residenti nella Regione. Il presidente Renato Schifano ha definito l’iniziativa «unica nel suo genere». L’obiettivo, sottolinea, è «contrastare la fuga dei cervelli». Ma come funziona? A chi è rivolta la misura?. Le aziende non siciliane possono ottenere fino a 30 mila euro, erogati in cinque anni sotto forma di quote annuali da 6 mila euro, per ogni dipendente. Il beneficio è rivolto a chi – dopo il 9 gennaio – ha assunto personale residente in Sicilia oppure ha trasformato contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Open.online

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