Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Breve storia d’amore, un intreccio di tradimento e ossessione firmato da Ludovica Rampoldi con Pilar Fogliati, Adriano Giannini e Valeria Golino. La relazione segreta tra due amanti, inizialmente fatta di complicità e desiderio, inizia lentamente a incrinarsi fino a trasformarsi in qualcosa di più instabile e pericoloso, dove le emozioni sfuggono al controllo e i confini tra amore e dipendenza si fanno sempre più sottili. Il film lavora sulle tensioni psicologiche e sulle dinamiche emotive, costruendo un racconto intimo e disturbante.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Lunedi 4 Maggio 2026 - Breve storia d'amore

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