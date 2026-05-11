L'ex assessora Francesca Savini ha lasciato il suo incarico dopo un incidente in cui è risultata positiva all’alcol. La vicenda ha provocato un terremoto politico nella città e ora si apre anche una fase giudiziaria. La notizia si inserisce in un quadro di tensione locale, con l’attenzione rivolta alle possibili conseguenze legali derivanti dalla situazione. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e dei media locali.

Ferrara, 11 maggio 2026 – Oltre al terremoto politico culminato con le sue dimissioni, la vicenda che ha visto protagonista l’ormai ex assessora Francesca Savini avrà anche risvolti giudiziari. L’essere stata sorpresa alla guida, dopo un incidente avvenuto in provincia di Mantova, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro configura infatti un illecito di natura penale. Diverso è il caso in cui il tasso alcolemico sia tra 0,5 (il massimo consentito) e 0,8: in questa fascia scattano infatti ‘soltanto’ la sanzione amministrativa e la sospensione della patente da tre a sei mesi. Quando invece si superano gli 0,8 grammi per litro, le conseguenze sono più severe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cosa rischia l’assessora Francesca Savini, positiva all’alcol dopo l’incidente

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