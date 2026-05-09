Nella notte tra domenica e lunedì, un incidente stradale si è verificato nel Mantovano coinvolgendo il sindaco e l’assessora di Ferrara. Dopo il fatto, l’assessora ha effettuato un test dell’alcol che è risultato positivo. Successivamente, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e ha portato a una riflessione sulla gestione della situazione.

AGI - Disavventura nella notte tra domenica e lunedì scorsi per il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora comunale Francesca Savini, rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel Mantovano. L'assessora Francesca Savini, ha rassegnato le sue dimissioni dopo essere risultata positiva all'alcol test. Secondo quanto emerso, i due amministratori stavano viaggiando a bordo di un suv quando il mezzo sarebbe improvvisamente uscito di strada, terminando la corsa dopo un violento impatto contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'incidente si sarebbe verificato nell'area di Sermide, senza il coinvolgimento di altri veicoli.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Positiva all'alcol test dopo l'incidente, si dimette l'assessora di Ferrara Francesca Savini

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