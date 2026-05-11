In tv è stato trasmesso un audio che riguarda l'appunto scritto da Andrea Sempio. Gli investigatori hanno analizzato il biglietto, ritenendolo potenzialmente una confessione legata a un omicidio avvenuto a Garlasco. Non sono state fornite altre interpretazioni ufficiali, e l’attenzione rimane sulla possibile connessione tra il testo e il delitto. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

In tv un audio di Andrea Sempio, che corrisponderebbe a un audio inviato al giornalista Gianluigi Nuzzi a gennaio 2026: “Così ho saputo della nuova indagine” Ci sarebbe una spiegazione nel biglietto scritto da Andrea Sempio che, secondo gli inquirenti, potrebbe rappresentare una confessione del delitto di Garlasco. Il biglietto era stato buttato non in un cestino vicino a casa propria, bensì nell’isola ecologica nei pressi del posto di lavoro dell’indagato. Tuttavia il giornalista Gianluigi Nuzzi ipotizza che si possa trattare in realtà di una scaletta per un audio inviato proprio da Sempio a Nuzzi il 31 gennaio 2026, e l’ipotesi è corroborata dall’audio che Nuzzi ha fatto ascoltare in diretta alla trasmissione “Dentro la notizia”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Cosa c'è dietro l'appunto di Sempio". In tv un audio per sciogliere il mistero del biglietto

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