L’avvocato di Sempio e Nuzzi smontano il biglietto con la parola assassino | Era appunto per uno spettacolo
Gli avvocati di Sempio e Nuzzi hanno spiegato che il biglietto con la parola “assassino” non aveva intenti offensivi. Secondo quanto dichiarato, si trattava semplicemente di un appunto scritto da Sempio durante le prove dello spettacolo “La fabbrica degli innocenti”. La presenza di quella parola sul biglietto è stata quindi contestualizzata come parte di una fase di lavoro e non come un’eventuale minaccia o insulto.
Il biglietto con la parola “assassino” era un appunto preso da Sempio per lo spettacolo “La fabbrica degli innocenti”. All’uomo accusato dell’omicidio di Chiara Poggi avevano chiesto di riprodurre un audio che rappresentasse il momento in cui aveva scoperto di essere indagato per l'ennesima volta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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