L’avvocato di Sempio e Nuzzi smontano il biglietto con la parola assassino | Era appunto per uno spettacolo

Gli avvocati di Sempio e Nuzzi hanno spiegato che il biglietto con la parola “assassino” non aveva intenti offensivi. Secondo quanto dichiarato, si trattava semplicemente di un appunto scritto da Sempio durante le prove dello spettacolo “La fabbrica degli innocenti”. La presenza di quella parola sul biglietto è stata quindi contestualizzata come parte di una fase di lavoro e non come un’eventuale minaccia o insulto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui