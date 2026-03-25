L’India di Narendra Modi che negozia con tutti è la sintesi di questo nuovo mondo multipolare

L’India di Narendra Modi ha avviato negoziati con più attori internazionali, tra cui Israele, gli Emirati Arabi Uniti, la Cina e alcuni paesi europei. La sua strategia si caratterizza per un approccio che coinvolge diverse alleanze e accordi in settori vari. In questo quadro, il governo indiano mantiene rapporti con paesi con interessi spesso contrapposti, cercando di rafforzare la propria posizione nel sistema internazionale.

Questo articolo sull’India è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 31 marzo 2026. Che il governo di New Delhi, minacciato dalle conseguenze della crisi energetica, senta la necessità di trattare con Teheran è comprensibile. Che gli ayatollah gli diano ascolto è più sorprendente. Modi è sempre stato uno dei sostenitori del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ora vuole distruggere il regime teocratico che guida la Repubblica islamica. Per il primo ministro indiano, Netanyahu non è il ricercato dalla Corte penale dell’Aia per i crimini nella Striscia di Gaza, ma un leader che si confronta con lo stesso problema che Modi vuole gestire con analoga fermezza: la presenza di una minoranza islamica da reprimere, con qualunque mezzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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