Pieve Porto Morone la lite finisce a coltellate | 27enne in gravi condizioni Un arresto per tentato omicidio

A Pieve Porto Morone, un uomo di 27 anni è stato ferito gravemente durante una lite e è stato trasportato in ospedale con prognosi riservata. I carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo accusato di tentato omicidio. La vicenda si è svolta nel pomeriggio di oggi, coinvolgendo due persone e culminando con l’arresto di uno dei partecipanti.

Pieve Porto Morone (Pavia), 2 marzo 2026 - Il ferito ricoverato in prognosi riservata, l'accoltellatore arrestato in flagranza dai carabinieri per tentato omicidio. Serata concitata quella di ieri, sabato 28 febbraio, a Pieve Porto Morone. L'allarme è scattato verso le 19.30 da via Quattro novembre, dove sono intervenuti sia i soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) che i militari della Stazione di Chignolo Po, della Compagnia di Stradella. La ricostruzione a posteriori dell'accaduto, in base a quello che finora è emerso dalle immediate indagini effettuate dai carabinieri, è di un acceso litigio tra due coinquilini, per motivi ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

