Corsico ferito in un dehors | scatta la protesta dei residenti

A Corsico, un uomo è stato ferito in un dehors, portando i residenti a protestare. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra la comunità, che ha deciso di scendere in strada domani sera per manifestare. Un volontario è intervenuto e ha aiutato a salvare la vita all’uomo, secondo quanto riferito. La scena si è svolta in un'area pubblica, vicino a un locale dove si era verificato l’incidente.

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?? Punti chiave Come ha fatto il volontario a salvare la vita all'uomo? Perché i residenti hanno deciso di scendere in strada domani sera? Quali misure adotterà il sindaco per controllare i dehors dei locali? Come si sono collegati gli episodi di violenza tra i comuni limitrofi??? In Breve Vito Petita ha soccorso la vittima ferita al torace e al fegato. Protesta dei residenti in via Cavour fissata per domani alle ore 20. Sette persone aggredite tra Corsico, Rozzano, Carpiano, San Giuliano, T .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Corsico, ferito in un dehors: scatta la protesta dei residenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corsico, la lite finisce a coltellate: "Più controlli sui dehors dei locali"Dopo l’ennesima aggressione finita nel sangue ci sarà un presidio di protesta domani sera alle 20 in via Cavour annunciato senza bandiere di partito. Leggi anche: Parcheggio bus turistici. La protesta dei residenti Argomenti più discussi: Accoltellamento in centro a Corsico in via Cavour: gravissimo un 40enne; Corsico. 40enne accoltellato in centro; Corsico, la lite finisce a coltellate: Più controlli sui dehors dei locali; Accoltellamento in centro a Corsico: il racconto del testimone e le parole del sindaco.