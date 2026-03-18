parcheggio bus turistici la protesta dei residenti

I residenti della zona protestano contro il parcheggio dedicato ai bus turistici, che si trova vicino alle loro abitazioni. La contestazione riguarda il disagio causato dal volume di veicoli e dai rumori, creando tensioni tra cittadini e autorità locali. La questione si ripete da tempo, coinvolgendo diverse parti interessate che cercano una soluzione per ridurre i problemi quotidiani.

Se fai bene, c’è sempre qualcosa che non va. Storia vecchia dentro e fuori le mura. Anche sui lavori al cantiere ancora aperto in Baccanella, si è subito aperta la protesta, questa volta a ragione veduta, dei residenti sul nuovo progetto del parcheggio di auto con il nuovo moderno e funzionale checkpoint, non più in legno, ma con un ufficio stabile di accoglienza nell’area di scarico e carico dei turisti dei bus, che hanno cominciato la stagione di Pasqua. E’ previsto anche molto altro per la nuova sistemazione di tutta l’area del piazzale studiato e realizzato dal vecchio piano Quaroni. La protesta arriva in una "lettera aperta" dei residenti delle torri sul progetto del Comune e, in particolare, "sui lavori dati in appalto alla ditta vincitrice per realizzare una nuova sistemazione di tutta l’area del piazzale Coop ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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