Corse a Monteroni domani cavalli in pista Bella sfida fra fantini giovanissimi ed esperti

Domani a Monteroni si terranno le corse di cavalli, con protagonisti sia giovani fantini sia professionisti più esperti. Tra i più giovani, si segnalano alcuni come Daniele Sanna, figlio di un noto cavaliere, che ha già mostrato buone qualità in precedenti appuntamenti. Accanto a loro, ci saranno anche fantini con alle spalle molte esperienze, tra cui Tempesta, Piras, Mannucci e Mulas. La giornata promette di offrire una competizione vivace e appassionante.

I giovanissimi in pista, vedi Daniele Sanna, figlio di Brigante, che ha dimostrato di avere qualità. Ma anche nomi espertissimo, come Tempesta, Piras, Mannucci, Mulas, solo per citarne alcuni. Sarà una bella giornata di corse quella che si svolge domani a Monteroni, organizzata dalla società sportiva, con otto batterie, tre la mattina dalle ore 11 e le restanti nel pomeriggio, a partire dalle 15. Prima corsa (ore 11) Ellerè (Caria), Mariolino (Chessa), Bagnolo (Minucci), Fucecchio (Chiara), Doctor Donald (Giorgi), Fuori rotta (Mulas). Seconda corsa (ore 11.30) Ziculith (Cersosimo), Oceano da Clodia (Minucci), Don Rodrigo (Putzu), Comancio (Chiara), Burlesque (Belloni), Dolcecomelanutella (Coghe). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corse a Monteroni, domani cavalli in pista. Bella sfida fra fantini giovanissimi ed esperti Comancio torna in pista. Dieci corse a MonteroniLa curiosità? Il ritorno in pista di Comancio, il cavallo toccato in sorte al Valdimontone a luglio, montato da Gingillo. Corse di cavalli illegali e scommesse sui social, smantellata dai carabinieri una rete attiva fra Termini e TrabiaIl provvedimento è l’esito di una complessa attività di investigativa condotta dalla stazione termitana e dal Nucleo Operativo e Radiomobile. Argomenti più discussi: Corse a Monteroni, domani cavalli in pista. Bella sfida fra fantini giovanissimi ed esperti; Corse a Monteroni d’Arbia: le otto batterie di domenica 12 aprile 2026; Domenica 12 aprile le corse a Monteroni d’Arbia, ecco il programma; Tirano sassi a chi cammina in Fontebranda dall’affaccio di Diacceto. La navetta elettrica ha effettuato più di 450 corse su un percorso di tre chilometri tra il Campus Luigi Einaudi, corso Tortona e Lungo Dora Siena - facebook.com facebook La navetta elettrica ha effettuato più di 450 corse su un percorso di tre chilometri tra il Campus Luigi Einaudi, corso Tortona e Lungo Dora Siena x.com