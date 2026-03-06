Nelle campagne spunta la sorpresa | trovati 199 proiettili di kalashnikov

Nelle campagne di Brindisi, durante un'operazione di controllo, gli agenti della questura hanno scoperto 199 proiettili di kalashnikov nascosti nel terreno. L'intervento fa seguito a un rastrellamento più ampio nelle aree rurali, volto a contrastare attività illecite. La scoperta è stata effettuata senza arresti, ma ha portato alla confisca del materiale trovata.

Erano nascosti in due bottiglie di plastica, celate dalla vegetazione di un canneto in agro di Brindisi. Dopo il ritrovamento da parte degli agenti, si indaga per risalire ai proprietari BRINDISI - Il rastrellamento delle campagne da parte degli agenti della questura di Brindisi ha dato i suoi frutti. E questi frutti sono precisamente 199. È il numero di proiettili di kalashnikov ritrovati ieri, giovedì 5 marzo 2026, dai poliziotti. È accaduto nell'agro a sud-ovest del capoluogo adriatico. Gli agenti erano alle preso con un'attività straordinaria di controllo del territorio. Vicino alla strada per Palmarini, nei pressi di un canneto, hanno scoperto, tra la vegetazione, due bottiglie in plastica trasparente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Blitz tra Melito e Napoli centro: trovati fucili, pistole, kalashnikov e sette chili di drogaLa Polizia di Stato ha effettuato un blitz tra Napoli e Melito, rinvenendo numerose armi e chili di droga; in arresto un 30enne e un 25enne.

Leggi anche: Spari nella notte ad Aprilia. Trovati quattro proiettili

