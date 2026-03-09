Nuova presidenza all' Automobile Club | Francesco Montagna succede a Mario Colelli

All'Automobile Club Brindisi si è svolta una votazione che ha portato alla nomina di Francesco Montagna come nuovo presidente per il periodo 2026-2030. Montagna, 56 anni, è un farmacista di Cisternino e pilota sportivo con esperienza sia a livello nazionale che internazionale. Prende il posto di Mario Colelli, che ha guidato l'ente per quasi cinquant'anni.

Il 56enne farmacista di Cisternino subentra dopo 44 anni di presidenza. Focus su sicurezza stradale e motorsport giovanile BRINDISI - Cambio della guardia all'Automobile Club Brindisi dopo quasi mezzo secolo: Francesco Montagna, 56 anni, farmacista di Cisternino e pilota sportivo con esperienza agonistica nazionale e internazionale, è stato eletto all'unanimità nuovo presidente dell'ente per il quadriennio 2026-2030. La nomina è avvenuta lo scorso 5 marzo durante la seduta di insediamento del nuovo consiglio direttivo. Montagna succede a Mario Colelli, che ha guidato il sodalizio per ben 44 anni ininterrotti. Al presidente uscente è stato conferito il titolo onorifico di presidente emerito dell'Automobile Club Brindisi, in riconoscimento della sua lunga e "esemplare" conduzione.