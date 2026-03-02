Casalincontrada festeggia Francesco D’Angelo | è campione italiano nel lancio del disco giovanile

A Casalincontrada, il giovane atleta Francesco D’Angelo ha vinto il titolo di campione italiano nel lancio del disco giovanile. La vittoria si è concretizzata durante una competizione nazionale, dove D’Angelo ha ottenuto il miglior risultato tra i partecipanti. La sua performance ha portato alla conquista di un riconoscimento importante per la sua categoria.