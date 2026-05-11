Domani i sei candidati sindaco si incontreranno al Caffè Via Veneto per un pranzo-dibattito organizzato da La Nazione, nel corso della campagna elettorale. L’evento vedrà i candidati confrontarsi sulla direzione futura della città, in un confronto diretto che si svolge in un clima di crescente tensione politica. È previsto che discutano questioni legate allo sviluppo urbano e alle priorità amministrative del prossimo mandato.

La sfida per Palazzo Cavallo attorno a un tavolo. Nel clima sempre più acceso della campagna elettorale, domani i sei candidati sindaco si ritroveranno faccia a faccia al Caffè Via Veneto per il pranzo-dibattito organizzato da La Nazione. Un appuntamento che promette confronto diretto, idee a confronto e inevitabili scintille politiche a meno di due settimane dal voto del 24 e 25 maggio. Non sarà soltanto un’occasione conviviale. Il confronto metterà infatti al centro le grandi questioni che accompagneranno il futuro della città nei prossimi anni: sicurezza, giovani, sociale, opere pubbliche, cultura, viabilità ed economia. Temi che stanno dominando la campagna elettorale e che rappresentano le richieste arrivate dai cittadini durante queste settimane di incontri nei quartieri, iniziative pubbliche e dibattiti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corsa a sindaco, il nostro confronto. I sei candidati con "La Nazione" per parlare della città del futuro

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